Koltuğa ırkçı partili oturdu

Koalisyon hükümeti kurma çalışmasının sürdüğü Hollanda'da Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi. Toplam 150 sandalyenin bulunduğu meclisteki gizli oylamaya 145 milletvekili katıldı. İkinci turda 75 oy alan ırkçı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi'nin (PVV) adayı Martin Bosma başkanlığa seçildi. Bosma, ülkenin ilk aşırı sağcı Meclis Başkanı oldu.SÖZ konusu seçim, PVV lideri Geert Wilders'in hükümet kurmak için görüşmelerde bulunduğu merkez sağ ve aşırı sağ partiler arasında şimdiden sıkıntıyı da gün yüzüne çıkardı. Bu partilerin 88 sandalyesinin olduğu dikkate alındığında Meclis Başkanlığı seçiminde fire verildiği görüldü. Wilders, VVD, NSC ve BBB partileriyle koalisyon kurmak istediğini açıklamıştı. LAHEY