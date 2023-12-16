Otomobil teşvikine bütçe krizi darbesi

Elektrikli otomobil satışını hızlandırmak ve 2030'a kadar 15 milyon adet elektrikli araç hedefini tutturmak için teşvik primi uygulamasına geçen Almanya, bütçesinde oluşan açık sonrası bu kararından da vazgeçiyor. 2024 bütçesi üzerinde uzlaşan hükümet ortakları, elektrikli otomobil teşvikinin ne zaman sona ereceği kısmını açıkta bırakmıştı. Konuya Ekonomi Bakanlığı açıklık getirdi ve teşvik için İklim ve Dönüşüm Fonu'nun kullanıldığını anımsattı, "Sübvansiyon 2024 yılı sonunda ya da fon bütçesinin tükenmesi halinde daha erken sona erecek" dedi.