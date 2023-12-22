Mützenich’ten bölünme uyarısı

İktidarpartileri Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) liderlerinin borç freni adı verilen borçlanmayı yasaklayan yasayı askıya almama kararı eleştiri konusu oldu. Hükümetin bu kararına iktidarın büyük ortağı SPD'nin Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich karşı çıktı. Mützenich, borç freninin gelecek yıl için askıya alınması çağrısında bulundu.ROLF Mützenich, "Ukrayna'ya yardım, evdeki insanlar için önemli olan harcamalar pahasına sağlanırsa, büyük bir toplumsal bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız" diye eleştiri yaptı. İktidar ortaklarının söz konusu uzlaşmasından, dernekler ve muhalif politikacılar da şikâyetçi oldu. Özellikle sosyal sektördeki kesintiler büyük rahatsızlık oluşturdu. Oluşan bütçe açığı nedeniye alınan tedbirler halkın da tepkisini çekti. FRANKFURT