Düşünce özgürlüğü 73 yılın en düşük seviyesinde

Ülkede yapılan bir başka araştırmaya göre ise artık daha az insan siyasi görüşlerini özgürce ifade edebiliyor. Araştırma sonucu, ülkede algılanan düşünce özgürlüğünün 1950'lerden beri en düşük seviyeye gerilediğini gösterdi. Katılımcıların sadece yüzde 44'ü fikirlerini ifade ederken, dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Araştırmacıların sadece yüzde 40'ı siyasi fikirlerini özgürce açıklayabildiğini dile getirdi. Anayasa ile güvence altına alınan düşünce özgürlüğünün giderek azaldığı aktarılırken, "1990 yılında Almanların yüzde 78'i siyasi görüşünü özgürce ifade edebiliyordu. Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana veriler düşüşe geçti. Koalisyon Hükümeti henüz yolu yarılamışken düşüş tarihi seviyeye ulaştı" değerlendirmesi yapıldı.