Sorumlu polisler hesap vermeli

Ertekin Özkan'ın (49) öldürüldüğü noktada toplanan ve alana mumlar ile çiçekler bırakan yaklaşık 500 kişi, 'Ertekin'in başına gelenler bizim de başımıza gelebilir', 'Bu bir infaz', 'Polisler bizi korumalı, öldürmemeli' gibi dövizler taşıdı. 2 Mayıs İnisiyatifi'nin çağrısıyla toplananlar, "Aniden onlara saldıracak ve zarar verecek bir mesafede değildi. Dört kez vurulmaması gerekiyordu. Doğru olan sadece ayağına ateş etmek olabilirdi. Psikolojik rahatsızlığı biliniyordu, psikolog çağrılmalıydı" diye tepki gösterdi.