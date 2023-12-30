DİTİB’den acil Gazze çağrısı

Diyanetİşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Alman Hükümeti'ne Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlama ve ateşkes için çaba göstermesi çağrısında bulundu. Açık mektup yayınlayan DİTİB, "Şiddete son verilmesi, derhal ateşkes sağlanması gerektiğini bir kez daha vurgulayıp, Alman Hükümeti'ni Gazze'ye daha fazla insani yardım yapmaya davet ediyor" açıklaması yaptı.Mektupta DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey'in "Gazze'deki insanların kulakları sağır eden feryatları, kalplerimizi uyandırmalı ve bu şiddet sarmalına son vermek için bizi harekete geçirmeli. Bölgede sürdürülebilir barış ve insani yardım için birlikte çalışmalıyız. Bu zorlu zamanlarda Federal Hükümet, aklın sesi olmalı" şeklindeki sözleri de yer aldı.