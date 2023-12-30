Tobias’ın Trabzon aşkı bambaşka

Almanya'nın Sinsheim kentinde yaşayan ve Sinsheim Türkgücü'nde kalecilik yapan 26 yaşındaki Tobias Ritt, tam bir Trabzon âşığı. Akçaabatlı arkadaşları sayesinde Trabzon'a sık sık giden Tobias, "Trabzonlu arkadaşlarımın evlerinde büyüdüm. Bu yüzden kendimi Trabzonlu gibi hissediyorum. Defalarca Trabzon'a ve Darıca Köyü'ne gittim. Orada herkes beni, 'Bizim uşak. Sarı Temel' diye anar. Bu sevgi farklı bir şey. Oraya ait olduğumu hissettirdi" dedi.Trabzon'da insanların sıcaklığından çok etkilendiğini ifade eden Tobias, "Bazen inanılmaz sinirli bir insanı birkaç dakika sonra gayet sakin görebiliyorsun. Yöredeki insanların yaşantısı ve karakter özelliklerine bayılıyorum. Futbolun o kentte en gencinden en yaşlısına adeta yaşandığını görünce 'Buralar tam benim karakterime hitap ediyor' dedim. Trabzonspor sevgisini öyle bir aşıladılar ki maç kaybettiğimiz zaman uyuyamıyorum" diye duygularını anlattı.YILDA birkaç kez Trabzon'a gittiğini ifade eden Tobias Ritt, "Tatilimi de mutlaka maçlara denk getiririm. İleride Trabzon'a yerleşmeyi düşünüyorum. En kısa zamanda evimi alacağım. Trabzon'dan evlenmek de isterim" dedi. Otomobil plakasında da 61 rakamını seçen Ritt, "Arkadaşlarımın plakalarında hep 61 vardı. Trabzon'un plaka kodu olduğunu öğrendiğimde ben de 61 almak istedim. İstediğim plaka olmayınca yanına Gümüşhane'yi ekledim. Plakam TR 6129" diye Trabzon sevgisini anlattı.