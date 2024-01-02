Polisin eğitimi eksik

Psikolojikrahatsızlığı bulunan üç çocuk babası Ertekin Özkan'ın polisin sıktığı dört kurşunla ölmesine olan tepki dinmiyor. Mannheim şehir merkezinde sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar polisin orantısız güç kullanımını bir kez daha protesto etti. Göstericiler, "Onun konuşmaya ihtiyacı vardı, kurşunlara değil" dövizleri taşıdı.Gösteriye katılan SPD'li Federal Milletvekili İsabel Cademartori, polislerin özellikle psilokojik rahatsızlıkları olan kişilere müdahale konusunda daha iyi eğitilmesi gerektiğini belirtti. Cademartori, "Toplumumuzda psikolojik sorunları olan insanların sayısı artıyor. Bu durum elbette polisleri de yakından ilgilendiriyor. Polislerin, özel olarak eğitilmeleri şart" dedi.