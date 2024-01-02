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Giriş Tarihi: 2.1.2024

Polisin eğitimi eksik

Fatih YILMAZ
Polisin eğitimi eksik

Ertekin Özkan’ın polis tarafından öldürülmesine tepki sürüyor. Mannheim’da 2. kez protesto gösterisi düzenlendi ve polisin müdahalelerdeki eksiğine vurgu yapıldı

Psikolojik rahatsızlığı bulunan üç çocuk babası Ertekin Özkan'ın polisin sıktığı dört kurşunla ölmesine olan tepki dinmiyor. Mannheim şehir merkezinde sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar polisin orantısız güç kullanımını bir kez daha protesto etti. Göstericiler, "Onun konuşmaya ihtiyacı vardı, kurşunlara değil" dövizleri taşıdı.

ÖZEL EĞİTİMDEN GEÇMELİLER
Gösteriye katılan SPD'li Federal Milletvekili İsabel Cademartori, polislerin özellikle psilokojik rahatsızlıkları olan kişilere müdahale konusunda daha iyi eğitilmesi gerektiğini belirtti. Cademartori, "Toplumumuzda psikolojik sorunları olan insanların sayısı artıyor. Bu durum elbette polisleri de yakından ilgilendiriyor. Polislerin, özel olarak eğitilmeleri şart" dedi.
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Polisin eğitimi eksik
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