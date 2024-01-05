Irkçılığın maliyeti yılda 100 milyar €

Irkçılığınsadece ülkedeki iç barışı tehdit etmediği Almanya'da, ayrımcılıkla beraber ülkeye maliyeti de hesaplandı. Mc Kinsey ve Egon Zender danışmanlık şirketleri tarafından yapılan araştırmaya göre, Alman ekonomisi, göçmenlerin tam potansiyellerinin kullanılamamasından dolayı her yıl 100 milyar euro zarara uğruyor.Araştırmada göçmen kökenli insanların Almanlara göre iş bulmak için daha fazla iş başvurusunda bulunmak zorunda kaldıkları belirlendi. Aynı zamanda göçmen kökenlilerin daha az maaş ve daha az terfi aldıkları ortaya çıktı. Göçmen çalışanlar, günlük işlerde iki kat daha fazla ayrımcılığa uğradıklarını hissettiklerini ifade etti.BU ayrımcılık ve ırkçılık deneyimlerinden dolayı her iki kişiden birinin işten ayrılmayı düşündüğü kaydedildi. İki milyon işçi açığının olduğunun altının çizildiği araştırmada, bunların ancak yüzde 40 ila 50'sinin Almanlar tarafından doldurulabileceği vurgulandı. Irkçılığın şirketlerin büyümesini yavaşlattığı da belirlendi.Ülkenin büyük şirketlerinde yönetici pozisyonunda çalışan göçmen kökenlilerin oranı da çok düşük. Araştırmaya göre, göçmen kökenli yönetici oranı yüzde 5'in altında. Bunun aynı zamanda ülkenin refahını ve ekonominin yenilikçi gücünü tehlikeye attığına dikkat çekildi. Yaşları 22-44 arasındaki çalışanların üçte birinin göçmen kökenli olduğu belirlendi.