HANNOVER kentinde yaşayan 79 yaşındaki Nevşehirli Meryem Bayram, askerler için kışlık yün çorap ve atkı örmüş, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nda nöbet tutan askerlere dağıtılmıştı. Bu davranışıyla herkesi duygulandıran Meryem Bayram, şimdi de kazak örmeye başladı. Dört çocuk, 15 torun sahibi yardımsever kadın, "Askerlerime canım kurban. Onları çok seviyorum. Mehmetçiklerimiz soğuktayken ben sıcak evimde nasıl otururum. Elimden sadece örgü örmek geliyor. Gözlerim gördüğü, sağlığım el verdiğince onlara kazak, çorap, atkı ve bere öreceğim" dedi.