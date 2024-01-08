15 yaşındaki Çağla cinayet kurbanı

Cinayet, Baden Württemberg Eyaleti'nin Ulm kentinde yaşandı. Manuel (15) isimli Sırp kökenli gencin cinayetten sonra polisi arayıp Çağla Çakır'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Manuel'in, Çağla'nın kendisinden ayrılmak istediği düşüncesiyle cinayeti işlediğinden hareket ediliyor. Gencin, "Ormanda kız arkadaşımı öldürdüm" ihbarı üzerine bölgeye polis ve ambulans gönderildi. Yapılan ilk müdahale ile Çağla hayata döndürüldü, ancak hastanede yaşamını yitirdi. Manuel tutuklanırken, Çağla Ulm DİTİB Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Müslüman mezarlığında toprağa verildi.