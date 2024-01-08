Karantinaya toplu dava

Koronavirüs salgını döneminde Haziran 2020'de toplu karantinaya alındıklarını belirten davacılar, karantinaya alındıkları sırada sitenin çitlerle çevrelenmesine dava açtı. Bir hafta boyunca polis tarafından güvenlik çemberine alındıklarına dikkat çeken davacılar, ilk davada haklı bulundu.MAHKEME, sitenin çitlerle çevrilmesini hukuka aykırı bulurken, site sakinlerinin temel haklarının ihlal edildiğini ve özgürlüğün kısıtlandığına hükmetti. Mahkeme ayrıca, bu önlem için mahkeme kararı olması gerektiğine karar verdi. Bunun üzerine davacılar Göttingen Belediyesi'nden 880 bin euro tazminat istedi.