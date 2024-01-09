Çiftçilerden dev protesto

Koalisyon Hükümeti'nin teşvikleri kaldırma kararını haftalardır protesto eden çiftçiler, dün tüm ülke genelinde traktörleriyle sokağa çıktı. Mazottan alınan enerji vergisinde yeniden iade talep eden ve tarım araçlarının vergiden muaf tutulmasını isteyen çiftçiler, otoyolları kapattı, şehir trafiğine girip ulaşımı felç etti. Çiftçiler, hükümetin bir an önce hatasından dönmesini istedi.Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied, "Tarımın geleceğini çalıyorlar. Her şeyden önemlisi, yüksek kaliteli yerli gıdanın güvenli tedariğini tehlikeye atıyoruz. Aklınızı başınıza alın ve tarım üzerindeki orantısız yükü azaltın" çağrısı yaptı. Rukwied, büyük eylemin tüm hafta süreceğini dile getirdi. SPD'li Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil da 'Çiftçilerin istekleri yerine getirilmeli" dedi.Çiftçilerin traktörleriyle otoyol girişlerini kapatmaları, traktörlerini bazı otoyol ve karayollarına park etmeleri ulaşımı kilitledi. Kamyon şoförleri ve esnafın da desteğiyle büyüyen protesto dolayısıyla, otomobil üreticisi Volkswagen (VW) Emden'deki fabrikasında üretimi durdurdu. VW sözcüsü, çalışanların işe gelmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Öğrenciler okula gidemezken, eyalet eğitim bakanlıkları derse giremeyen öğrencilerin izinli sayılacağını duyurdu.Ekonomi Bakanı Robert Habeck, şiddet çağrıları yapıldığına işaret edip, "Traktörlere darağacı asıldığında, konvoylar özel evlere doğru yola çıktığında sınır aşılmış demektir" diye konuştu. Habeck'in açıklamasının ardından Çiftçiler Birliği, politikacıların evleri önünde eylemlerden ve kişisel düşmanlıklardan kaçınılması çağrısı yaptı. Çiftçiler, tatilden dönen bakan Habeck'i feribottan indirmemiş, ona karşı protestolarını yoğunlaştırmıştı.