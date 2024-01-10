PKK yandaşlarına mahkeme tokadı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW), ülkede 1993 yılından bu yana yasaklı olan terör örgütü PKK'ya darbe indirdi. Eyalet Yüksek İdare Mahkemesi, örgüt yandaşlarının düzenledikleri gösteri ve toplantılarda elebaşı Abdullah Öcalan'ın tüm fotoğraflarının kullanılmasını yasakladı. Mahkeme bu kararı, Düseldorf İdare Mahkemesi'nin yasaklama kararına yapılan itiraz sonrası verdi.KARARA konu olan dava, PKK yandaşı bir derneğin Kasım 2017'de düzenlediği miting sonrası açıldı. Düsseldorf Emniyet Müdürlüğü, mitingde Öcalan'ın resmini taşıyan herhangi bir sözde bayrak, rozet, afiş, el ilanı veya diğer nesneleri kamuya açık şekilde sergilemelerine veya dağıtmalarına izin verilmemesi koşulunu getirdi. Bu koşula uyulmayınca dava süreci başlamış oldu.DÜSSELDORF İdare Mahkemesi, Öcalan'ın fotoğrafının yanı sıra terör örgütüne ait rozet ve flamaların da toplantı ve mitinglerde kullanılamayacağına hükmetti. PKK yandaşı dernek, bu karara itiraz edince devreye Eyalet Yüksek İdare Mahkemesi girdi ve kararı onayıp temyiz yolunu kapattı. Mahkeme kararında, sadece temyiz yolunun kapatılması kararına itirazda bulunulabileceğini belirtip süre verdi. FRANKFURTAB tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan ve Almanya'da faaliyet göstermesi yasaklanan PKK'nın yandaşları, ülkede yasaklı fotoğraflar listesi dışında elebaşı Öcalan'ın fotoğrafını seçip gösterilerinde kullanıyordu. Bu açık, NRW Eyalet Yüksek İdare Mahkemesi'nin kararı ile kapatılmış oldu.