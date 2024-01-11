Çocuk sağlığı tehlike altında

Almanya Çocuk Doktorları Meslek Birliği, ülkede ilaç tedariki konusunda sıkıntı yaşandığını ve durumdan en fazla çocukların olumsuz etkilendiğini açıkladı. Birlik Başkanı Michael Hubmann, "Ülke çapında penisilin sıkıntısı var. Bu çok tehlikeli, çünkü penisilin bademcik iltihabına neden olup boğaz ağrısı şikâyetine yol açan streptokok enfeksiyonlarına karşı en iyi antibiyotik" dedi.Çocukdoktorlarının daha geniş tabanlı antibiyotiklere geçmek zorunda kalması halinde bakterinin direnç riskinin artacağına da işaret eden Hubmann, "Astım ve kronik akciğer hastalıklarına karşı önemli bir etken madde olan salbutamol sıkıntısı da yaşanmakta" diye konuştu. Başkan, son 30 yılda çok az sayıda çocuk doktoru yetiştiğini, emekliye ayrılan doktor sayısının ise arttığını söyledi.Hubmann, çocuk sağlığı için bir diğer sorunu da kliniklerin yetersiz kalması olarak gösterdi. Hubmann, "Birçok çocuk kliniği, aşırı yük nedeniyle ağır hasta çocukları nakletmek zorunda kalıyor. Münih'te boş yatak kalmadığı için çocukları düzenli olarak Münih'ten Garmisch'e taşımaya alıştık. Geçen ay Nürnberg bölgesindeki dört hastaneden ikisinde boş yatak yoktu" diyerek tehlikeye dikkat çekti.