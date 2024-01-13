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Giriş Tarihi: 13.1.2024

Hanau kurbanlarının hayatı kitap oldu

Mustafa AKBABA
Hanau kurbanlarının hayatı kitap oldu

Irkçı terör saldırısında yaşamını yitiren Gökhan Gültekin ve Said Nesar Hashemi’nin hayatı kitap oldu. İki kurbanın yaşamını kardeşleri kaleme aldı

HANAU kentinde 19 Şubat 2020 günü ırkçı terör saldırısında ölen 9 gençten Gökhan Gültekin ve Said Nesar Hashemi'nin hayatlarını kardeşleri kaleme aldı. Çetin Gültekin, Mutlu Koçak ile birlikte kardeşinin yaşamını, "Almanya'da doğdu, büyüdü ve öldürüldü" adıyla kitaplaştırdı. Gültekin, tanıtım toplantısında kitaptan elde edilecek tüm gelirin, ırkçı saldırılara karşı yapılacak proje ve organizasyonlarda kullanılacağını açıkladı. Kendisi de saldırıdan kurtulan Said Etris Hashemi ise birkaç gün sonra yayınlanacak kitabına, "Ölmem gereken gün. Hanau'daki terör hayatımı nasıl sonsuza dek değiştirdi" başlığını verdi.
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Hanau kurbanlarının hayatı kitap oldu
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