Irkçı AfD iyice köşeye sıkıştı

IRKÇI çevrelerle bir olup göçmenleri ülkeden sürme planı yapan Almanya için Alternatif Partisi'ne (AfD) tepki arttı. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, sağ popülizmin yükselişinden duyduğu endişeyi dile getirdi, "Tarihe baktığımızda aşırılık yanlılarının her zaman ülkemizin talihsizliği olduğunu görüyoruz. Uyanık olmalıyız" diye AfD'yi eleştirip, seçmenin dikkatli oy kullanmasını istedi.Genel Başkanı Friedrich Merz, Heidelberg'deki yönetim kurulu toplantısının ardından, "Yaklaşan seçimlere, özellikle AfD'ye karşı çok net ve sert kampanyayla gireceğiz" açıklaması yaptı. CDU'lu Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, toplantıyla AfD'nin protesto partisi değil, tehlikeli Nazi partisi olduğunu gösterdiğini söyledi. Gizli toplantının CDU'lu katılımcılarına ise ihraç işlemi başlatıldı.ve ırkçılar, gizli toplantının gerçekleştiği Potsdam kentinde dün binlerce kişi tarafından protesto edildi. Gösteriye Başbakan Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un da aralarında bulunduğu binlerce kişi katıldı. Önceki gün ise Duisburg'da yeni yıl resepsiyonu veren AfD, 2500 kişi tarafından protesto edilmişti. Düsseldorf, Berlin, Hamburg ve Saarbrücken'de de halk AfD'ye yasaklama istemişti.Avusturyalı Martin Sellner'in göçmenlerden kurtulmak için oluşturduğu korkunç plan için ırkçı çevrelerin ilk kez değil, yedi kez toplandığı ortaya çıktı. Spiegel ve Zeit Online, 2021 yılı Ekim ayında düzenlenen toplantıya AfD Eşbaşkanı Tino Chrupalla'nın da katıldığını yazdı.