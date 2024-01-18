Alman basınından İsrail sansürü

Alman ikinci kamu televizyon kanalı ZDF'nin iki haftada bir yaptırdığı anketten İsrail'e destek çıkmaması üzerine tek bir gazete bile bu anketi yayınlamadı. "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri harekâtı, birçok sivil kurbana rağmen haklı mı?" sorusunun yöneltildiği anketten yüzde 61 oranında "Hayır" cevabı çıkmasını Alman basını görmezden geldi.ANKETİ yaptıran ZDF kanalı bile kendi anket sonucunu haber arasına sıkıştırdı. Gazete ve dergiler "Politik Barometre" isimli anketten çıkan diğer sonuçlara yer verirken, Alman halkının İsrail'in vahşi saldırılarını haksız bulduğu sonucu çıkan ankete değinmedi bile. Ankete katılan Almanların yüzde 61'i İsrail'in tutumunun haksız ve yersiz bulduğunu belirtti.9 OCAK ile 11 Ocak arasında 1337 kişi arasında telefonla yapılan ankete katılanların yüzde 14'ü ise "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri harekâtı, birçok sivil kurbana rağmen haklı mı?" sorusuna "bilmiyorum" cevabını verdi. İsrail'in saldırılarını haklı bulan Almanların oranı ise sadece yüzde 25'te kaldı.ANKET sonuçlarının beklendiği gibi çıkmaması üzerine Alman basını bu anketi sansürledi. Gazetelerin sosyal medya hesaplarına, "Bu anket sonucunu neden yayınlamadınız?" soruları yazılırken, gazetelerden bu soruya cevap gelmedi. Anket sonucu, aslında Alman halkının yüzde 75'inin hükümetin aksine İsrail'i aynı şekilde desteklemediğini açıkça ortaya koydu.