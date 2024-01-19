Almanya evimiz terk etmeyiz

Irkçıların ülkede yaşayan göçmen kökenlileri Afrika'ya sürmek için yaptığı planın yankıları sürüyor. Halk sokağa çıkıp tepki gösterirken, göçmen kökenli ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından ırkçılara mesaj gönderiyor. 20 yıl polislik yapan şimdi ise Yeşiller Partisi'nden Federal Milletvekili olan Irene Mihalic, "Almanya'da doğdum. Almanya benim evim. Bunun için meslek icabı hayatımı bile riske attım" dedi.ALMAN ikinci kamu televizyon kanalı ZDF'te sabah programı sunucusu olan Mitri Şirin, "Anne ve babam 1960'larda Türkiye'den Almanya'ya göç etti. Onlar burada çalıştı ve vergilerini ödedi. Mölln ve Solingen'deki kundaklamaları gördüm. Ancak gençliğimde bile bu tür ırkçı sloganlarla karşılaşmadım. Almanya benim evim ve bunu artık hiçbir şey değiştiremez" diye tepki gösterdi.WDR televizyonunda gazeteci olan Isabel Schayani, "Babam bir zamanlar İran'dan göç etti. Avusturyalı ırkçı Sellner gibiler onu 'geri göndermek' isterse nereye göç etmesi gerektiğini merak ediyorum" dedi. Schavani, "Göçmen kökenliler, 'Büyük korkum var. Kendimi eşit vatandaş olarak görmüyorum. Her zaman birisi imzasıyla tüm geleceğimi yok edebilir' diye düşünüyor" paylaşımında bulundu.POLİS akademisinde öğretim üyesi olan ve ırkçı polisleri eleştirdiği için işinden atılan Bahar Aslan, "Göçmen kökenli Almanlar olarak şaşırmıyoruz. Çünkü AfD'nin Almanya'da nasıl bir siyaset izlediğini biliyoruz. Benim gibi burada büyümüş, üçüncü ve dördüncü kuşaktan insanları da ülkeden kovmak istiyorlar. Bu sağa kayışla mücadele edilmeli. Özellikle CDU gibi muhafazakâr partiler net tavır almalı" dedi.