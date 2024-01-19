Çifte vatandaşlık meclis’te

KOALİSYON Hükümeti'nin kuruluş protokolüne aldığı kolay vatandaşlık ve çifte vatandaşlık hakkı nihayet bugün Federal Meclis'te oylamaya sunuluyor. Geçtiğimiz ay Federal Meclis'te tartışıldıktan sonra komisyona havale edilen ve üzerinde her konuda uzlaşma sağlanan yeni Vatandaşlık Yasa Tasarısı'nın, SPD, Yeşiller ve FDP'nin oylarıyla yasalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.TASARININ onayından sonra Alman vatandaşlığına geçmek için yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla inecek, özel çaba görülmesi halinde süre 3 yıla düşecek. Çifte vatandaşlığa imkân tanınacak. Antisemitizm, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı kapsamında ceza alanlar, vatandaşlığa alınmayacak. Öte yandan İsrail'in var olma hakkını tanıma şartı tasarıda yer almadı.