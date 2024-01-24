Algı operasyonunda yeni boyut

Almanya'da çifte vatandaşlığa onay veren yasanın Federal Meclis'ten geçmesinin ardından "1.5 milyon Türk Alman mı olacak?" başlığıyla algı operasyonu düğmesine basan Bild, bu kez farklı bir konuyu öne sürdü. Gunnar Schupelius imzalı haberde, "Daha çok Müslüman'ın Alman vatandaşı olmasıyla birlikte Meclis'te İslam partisi olacak" ifadesiyle korku yaymaya çalışıldı.HABERDE Schupelius, "Göçmenler ağırlıklı olarak antisemitizmle aşılanmış ve ülkemizdeki yaşam tarzına şüpheyle yaklaşan kişiler. Başta Türkler olmak üzere geldikleri ülkelerin devlet propagandasından etkileniyorlar" dedi. Daha da ileriye giden Schupelius,İsrail karşıtı göstericilerin parlamentoda sözcüsü olacak. Antisemitizm parlamentoya yerleşecek" diye yazdı. FRANKFURT