Terör zanlısına vekil ziyareti

İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) isimli terör örgütüne Almanya'da düzenlenen baskında tutuklanan ırkçı AfD'li eski milletvekili Birgit Malsack Winkemann'ın partiden bazı milletvekilleri ile hâlâ temasta olduğu ortaya çıktı. AfD'li Jürgen Pohl, Gereon Bollmann ve Steffen Kotre'nin Winkemann'ı Berlin'deki cezaevinde sık sık ziyaret ettikleri öğrenildi. 6 AY ÖNCE İZİN VERİLMİŞ BOLLMANN'IN Federal Başsavcı'ya mektup yazdığı ve Winkemann'ı ayda bir ziyaret etmek istediğini belirttiği, Kotre ile Pohl'ün de 1 Haziran 2023'ten bu yana tutuklu bulunan Winkemann'ı düzenli ve uzun süreli ziyaret etme hakkına sahip oldukları anlaşıldı. Winkemann'ın, darbe gerçekleşmiş olsa yeni kurulacak hükümette Adalet Bakanı olarak görev alması planlanmıştı.