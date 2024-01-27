Fizik dâhisi Sefa İspanya yolcusu

Köln kentinde yaşayan 23 yaşındaki Iğdırlı Sefa Pamuk, Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) bağlı İspanya'daki EUCLID projesinde yer alıp doktora yapacak. Aachen Üniversitesi Astrofizik Bölümü'nde masterini 1.1 not ortalamasıyla tamamlayan Sefa, amacı uzayın 1 milyar yıl önceki halinin haritası çizmek olan projede yer alacak. Uzayla alakalı astrofizik alanında ilerlemek isteyen Sefa, "EUCLİD projesine dahil olmak gurur veriyor. Projeye paralel olarak doktoramı yapacağım. Ulaşabildiğim en yüksek yere gitmek istiyorum" dedi.