İnsanlık dışı çağrı

Correctiv Araştırma Merkezi'nin aşırı sağcılara yönelik raporuna dikkat çeken Ferda Ataman, "Raporda, bu çevrenin göçmen kökenli insanların 'burada kendilerini rahat hissetmemeleri için' açıkça ayrımcılığa uğramaları çağrısı yaptığı görülüyor. Bu şoke edici ve insanlık dışı bir durum. Danışma merkezlerine yapılan başvuru sayısı çağrıyla örtüşüyor" diye konuştu.Rapor edilen ırk ayrımcılığının son yıllarda artış gösterdiğini söyleyen Ataman, "Bunun devam etmesini öngörüyorum. Siyasi iklim buna katkıda bulunuyor. Çözüm olarak 'daha fazla sınır dışı' diyen herkes, aşırı sağcıların ve onların sınır dışı fantezilerinin ekmeğine yağ sürüyor. Mültecileri aşağılamak hiçbir sorunu çözmüyor" dedi.