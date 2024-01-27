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Giriş Tarihi: 27.1.2024

İnsanlık dışı çağrı

Cengiz PARLAYAN
İnsanlık dışı çağrı

Alman Hükümeti’nin Ayrımcılıkla Mücadele Sorumlusu Ferda Ataman, ırkçıların açıkça göçmenlere ayrımcılık uygulanması çağrısı yaptığını söyledi

Correctiv Araştırma Merkezi'nin aşırı sağcılara yönelik raporuna dikkat çeken Ferda Ataman, "Raporda, bu çevrenin göçmen kökenli insanların 'burada kendilerini rahat hissetmemeleri için' açıkça ayrımcılığa uğramaları çağrısı yaptığı görülüyor. Bu şoke edici ve insanlık dışı bir durum. Danışma merkezlerine yapılan başvuru sayısı çağrıyla örtüşüyor" diye konuştu.

AŞAĞILAMAK SORUN ÇÖZMEZ
Rapor edilen ırk ayrımcılığının son yıllarda artış gösterdiğini söyleyen Ataman, "Bunun devam etmesini öngörüyorum. Siyasi iklim buna katkıda bulunuyor. Çözüm olarak 'daha fazla sınır dışı' diyen herkes, aşırı sağcıların ve onların sınır dışı fantezilerinin ekmeğine yağ sürüyor. Mültecileri aşağılamak hiçbir sorunu çözmüyor" dedi.
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İnsanlık dışı çağrı
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