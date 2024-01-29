Meydanlar ‘bir daha asla’ dedi

Almanya'da ırkçıların, göçmenleri ülkeden kovma planının ortaya çıkmasından sonra halkın tepkisi dinmiyor. Ülkenin farklı kentlerinde bu hafta sonu da yüzbinlerce kişi meydanlara indi ve Hitler döneminde yaşananlara atıfta bulunup, 'Bir daha asla' dedi. Siyasiler de Almanya'nın tarihten ders aldığını, tarihin tekerrür etmesine izin verilmeyeceğini dile getirdi.Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin başkenti Düsseldorf'ta cumartesi günü 100 bin kişi toplandı ve "AfD'ye karşı - Sessiz kalmayacağız. Başka tarafa bakmayacağız. Harekete geçiyoruz" sloganları atıldı. Düsseldorf gibi ülkenin pek çok kentinde de gösteriler düzenlendi. Bazı kentlerde gösterilere önde gelen siyasiler katıldı.OSNABRÜCK'TE göstericiler arasında yer alan Savunma Bakanı Boris Pistorius, AfD'nin bir sistem değişikliği istediğini söyledi ve "Bu, ırksal çılgınlık, ayrımcılık, eşitsizlik ve adaletsizliğin karanlık zamanlarına geri dönme isteğinden başka bir anlama gelmiyor. Bugün daha iyi biliyoruz ki tarihin tekerrür etmesine izin verilmemeli" şeklinde konuştu.BAŞBAKAN Olaf Scholz, Holokost kurbanlarını anma günü dolayısıyla mesaj yayınladı ve vatandaşları ırkçılıkla daha kararlı biçimde mücadele etmeye davet etti. Günümüz demokrasisinin temelinin, 'Bir daha asla' ilkesine bağlı olduğunun altını çizen Scholz, "Dışlama ve haktan mahrumiyet mi? Bir daha asla! Irkçılık ideolojisi ve insanlık onurunu yok saymak mı? Bir daha asla! Diktatörlük mü? Bir daha asla!" dedi. Scholz, devletin birincil görevinin de bu olduğunu vurguladı.FEDERAL İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD) aşırı sağcıların planlarına karşı devletin kararlı bir şekilde harekete geçeceği sözünü verdi. Faeser, "Hitler rejiminin sona ermesinin üzerinden 80 yıl geçtikten sonra, insanları soyları, görünüşleri, kökenleri veya siyasi görüşleri nedeniyle sistematik olarak ayrımcılığa tabi tutma, taciz etme, haklarından mahrum bırakma ve sınırdışı etme planları bir kez daha yapılıyor. Bunun olmasına izin vermemek gibi bir sorumluluğumuz var" dedi.Cengiz PARLAYAN-İbrahim TAŞ-Fatih YILMAZ-Hüseyin ERDEM-Kadir İNCE