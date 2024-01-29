Okulda şiddet ürkütücü boyutta

ALMANYA'DAKİ okullarda şiddet eylemleri ürkütücü boyuta ulaştı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, 2018 ile 2022 yılları arasında yapılan araştırmalarda, okuldaki şiddet eylemlerinin yüzde 55 artış gösterdiğini kaydetti. Araştırmaya göre, eyalet okullarında dört yıl içinde 5400 şiddet vakası yaşandı. Uzmanlar, 2023'te de yüzde 10 artış tahmininde bulundu.VERİLERE göre, öğretmenlere yönelik şiddet de artış gösterdi. Eyaletteki okulların yüzde 62'sinde öğretmenlere tehdit, hakaret ve zorbalık gibi psikolojik şiddet kayda geçti. Eğitimcilere dönük şiddet eğilimine ebeveynler de dâhil oldu. NRW İçişleri Bakanı Herbert Reul, rakamların ürkütücü olduğunu, artış nedenini belirleyemediklerini söyledi ve "Araştıracağız" dedi.