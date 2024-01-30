Madalya avcısının gözü milli takımda

Almanya'nın Siegen kentinde yaşayan ve anne tarafından Trabzonlu olan 13 yaşındaki Thalia Sauer, başarısı ile adından söz ettiriyor. 52'si altın, 14'ü gümüş ve 10'u bronz olmak üzere 76 madalya ile üç kupa sahibi olan Thalia, Türkiye Yüzme Milli Takımı'ndan gelecek teklif için "Türkçe konuşmakta zorlanıyorum. Ama Türkiye'den gelecek olan milli takım teklifine sıcak bakarım" dedi. Anne Nesrin Çavuşoğlu Sauer ise "Sporcu bir aileden geliyoruz. Babam yıllarca futbolculuk, hakemlik ve antrenörlük yaptı. Kızım anaokulunda yüzmeyi sevdi. 8 yaşında yüzme kulübüne kaydettirdik. Sonra madalyalar, kupalar ve başarı sertifikaları gelmeye başladı. Onunla gurur duyuyorum" dedi.