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Giriş Tarihi: 30.1.2024

Madalya avcısının gözü milli takımda

TEVFİK KARA
Madalya avcısının gözü milli takımda

76 madalya, 3 kupa sahibi ve Almanya şampiyonu yüzücü Thalia’nın gözü Türkiye Yüzme Milli Takımı’nda. Annesi Türk olan Thalia, “Teklif gelirse sıcak bakarım” dedi

Almanya'nın Siegen kentinde yaşayan ve anne tarafından Trabzonlu olan 13 yaşındaki Thalia Sauer, başarısı ile adından söz ettiriyor. 52'si altın, 14'ü gümüş ve 10'u bronz olmak üzere 76 madalya ile üç kupa sahibi olan Thalia, Türkiye Yüzme Milli Takımı'ndan gelecek teklif için "Türkçe konuşmakta zorlanıyorum. Ama Türkiye'den gelecek olan milli takım teklifine sıcak bakarım" dedi. Anne Nesrin Çavuşoğlu Sauer ise "Sporcu bir aileden geliyoruz. Babam yıllarca futbolculuk, hakemlik ve antrenörlük yaptı. Kızım anaokulunda yüzmeyi sevdi. 8 yaşında yüzme kulübüne kaydettirdik. Sonra madalyalar, kupalar ve başarı sertifikaları gelmeye başladı. Onunla gurur duyuyorum" dedi.
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Madalya avcısının gözü milli takımda
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