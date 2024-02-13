Göçmenlerin farkına vardılar

Nüfusuhızla yaşlanan, ekonomik krizden bir türlü kurtulamayan Almanya'da göçmenlerin kıymeti anlaşılmaya başlandı. Irkçıların gizli toplantı gerçekleştirip göçmenleri ülkeden gönderme planının ortaya çıkmasıyla göçmenlerin ülkedeki önemine ilişkin görüşler dile getirilir oldu. Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, "Göçmen kökenli insanlar olmadan büyük darboğazlar yaşanır" dedi.Nahles,"Şu anda Almanya'da Alman pasaportu olmadan çalışan 5.3 milyon insanımız var ve onlarsız yapamayız. Almanya işgücü piyasası sözde tersine göçe dayalı bir politikayı kaldıramaz" diye konuştu. Yabancı işgücüne duyulan ihtiyaca örnek olarak huzurevlerindeki bakımı gösteren Nahles, "Göçmen kökenli çalışanlar olmasaydı, huzurevlerindeki bakımın altından kalkamazdık" şeklinde görüş belirtti.Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de daha önce aşırı sağcıların, ülkeden göndermek istedikleri insanların süpermarketlerdeki kasalarda çalıştığını, otobüs, tramvay sürdüğünü, otellerde, restoranlarda çalıştığını, ev ile konut yaptıklarını, araştırma kurumlarında, üniversitelerde aşı geliştirdiğini ve şirketler yönettiğini dile getirmişti. Steinmeier, "Onlar olmasaydı ne yapardık?" demişti.Başbakan Olaf Scholz da göçmenlerin önemine işaret eden açıklamalarda bulundu. Başbakan Scholz, "Almanya'da neredeyse her dört kişiden birinin göçmenlik geçmişi var. 20 milyon kadın ve erkek, iş ve okul arkadaşları, komşular, spor kulüplerinden arkadaşlar, buraya katkı sunan ve ülkemizi ileriye taşıyan vatandaşlar. Almanya hepimizin ortak vatanı" sözleriyle göçmenlerin ülke için önemini dile getirmişti.Almanya'nıneski CumhurbaşkanıChristian Wulffise göçmen kökenlilerolmadan ülkedehiçbir şeyin yürümeyeceğinisöylemişti.Wulff, "Göç olmazsakayıp yaşarız. Otellerin,restoranların,eczanelerin, hastanelerinve bakım merkezlerinindurumunubir düşünün"diyerek, göçmenlerhakkındaki düşüncesiniifade etmişti.