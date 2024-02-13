Haberler Avrupa Haberleri Göçmenlerin farkına vardılar
Giriş Tarihi: 13.2.2024

Göçmenlerin farkına vardılar

Cengiz PARLAYAN
Göçmenlerin farkına vardılar

Irkçıların toplanıp yabancıları Almanya’dan sürme planı yapması, göçmenleri ön plana çıkardı. Ülkede, “Göçmenler olmadan hiçbir şey yürümez” sesleri yükseldi

Nüfusu hızla yaşlanan, ekonomik krizden bir türlü kurtulamayan Almanya'da göçmenlerin kıymeti anlaşılmaya başlandı. Irkçıların gizli toplantı gerçekleştirip göçmenleri ülkeden gönderme planının ortaya çıkmasıyla göçmenlerin ülkedeki önemine ilişkin görüşler dile getirilir oldu. Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, "Göçmen kökenli insanlar olmadan büyük darboğazlar yaşanır" dedi.

"YAŞLILARA BAKAN OLMAZDI"
Nahles, "Şu anda Almanya'da Alman pasaportu olmadan çalışan 5.3 milyon insanımız var ve onlarsız yapamayız. Almanya işgücü piyasası sözde tersine göçe dayalı bir politikayı kaldıramaz" diye konuştu. Yabancı işgücüne duyulan ihtiyaca örnek olarak huzurevlerindeki bakımı gösteren Nahles, "Göçmen kökenli çalışanlar olmasaydı, huzurevlerindeki bakımın altından kalkamazdık" şeklinde görüş belirtti.




"GÖÇMEN OLMASA NE YAPARDIK"
Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de daha önce aşırı sağcıların, ülkeden göndermek istedikleri insanların süpermarketlerdeki kasalarda çalıştığını, otobüs, tramvay sürdüğünü, otellerde, restoranlarda çalıştığını, ev ile konut yaptıklarını, araştırma kurumlarında, üniversitelerde aşı geliştirdiğini ve şirketler yönettiğini dile getirmişti. Steinmeier, "Onlar olmasaydı ne yapardık?" demişti.




ÜLKEMİZİ İLERİ TAŞIYORLAR
Başbakan Olaf Scholz da göçmenlerin önemine işaret eden açıklamalarda bulundu. Başbakan Scholz, "Almanya'da neredeyse her dört kişiden birinin göçmenlik geçmişi var. 20 milyon kadın ve erkek, iş ve okul arkadaşları, komşular, spor kulüplerinden arkadaşlar, buraya katkı sunan ve ülkemizi ileriye taşıyan vatandaşlar. Almanya hepimizin ortak vatanı" sözleriyle göçmenlerin ülke için önemini dile getirmişti.

GÖÇ OLMAZSA KAYIP YAŞARIZ
Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff ise göçmen kökenliler olmadan ülkede hiçbir şeyin yürümeyeceğini söylemişti. Wulff, "Göç olmazsa kayıp yaşarız. Otellerin, restoranların, eczanelerin, hastanelerin ve bakım merkezlerinin durumunu bir düşünün" diyerek, göçmenler hakkındaki düşüncesini ifade etmişti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Göçmenlerin farkına vardılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA