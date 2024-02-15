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Giriş Tarihi: 15.2.2024

Ünlü sunucuya metroda hakaret

Cengiz PARLAYAN
Ünlü sunucuya metroda hakaret

Alman ZDF televizyon kanalının Irak kökenli sunucusu Dunja Hayali, Dortmund’da ırkçı gençlerin sözlü saldırısına maruz kaldı. Savcılık soruşturma açtı

Dortmund metrosunda arkadaşıyla birlikte seyahat eden 49 yaşındaki Dunja Hayali, "17-18 yaşlarında dört kız ve bir erkek, ellerinde alkol şişeleri, yüzlerinde geniş sırıtışlarla trenden iniyorlardı. İçlerinden biri bana doğru 'Almanya Almanlarındır. Yabancılar dışarı' dedi. Tek yapabildiğim grubun arkasından bağırmak oldu. Metroda kimse tepki göstermedi" diyerek başına gelen durumu anlattı. Sosyal medya hesabında büyük şok yaşadığını ifade eden Hayali, "Eğer siz küçük faşistler bunu okursanız: Bu sizin için bir zafer değil" şeklinde mesaj verdi.
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Ünlü sunucuya metroda hakaret
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