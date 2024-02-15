Ünlü sunucuya metroda hakaret

Dortmund metrosunda arkadaşıyla birlikte seyahat eden 49 yaşındaki Dunja Hayali, "17-18 yaşlarında dört kız ve bir erkek, ellerinde alkol şişeleri, yüzlerinde geniş sırıtışlarla trenden iniyorlardı. İçlerinden biri bana doğru 'Almanya Almanlarındır. Yabancılar dışarı' dedi. Tek yapabildiğim grubun arkasından bağırmak oldu. Metroda kimse tepki göstermedi" diyerek başına gelen durumu anlattı. Sosyal medya hesabında büyük şok yaşadığını ifade eden Hayali, "Eğer siz küçük faşistler bunu okursanız: Bu sizin için bir zafer değil" şeklinde mesaj verdi.