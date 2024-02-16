Ekonominin umudu genç göçmenler

Ekonomisi zor günler geçiren Almanya iş piyasasındaki açığı nasıl dolduracağını düşünürken, Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü (BiB) göçmen kökenlilerin nüfusuna ilişkin verileri açıkladı. BiB, 83.2 milyon nüfusa sahip Almanya'da göçmen geçmişi olan yaklaşık 24 milyonun nispeten genç olduğunu kaydetti. Enstitü, bu nüfus arasından daha fazla kişinin işgücü piyasasında istihdam edilebileceğine dikkat çekti.ÜLKEDE son dönemde göçmenlere karşı söylem ve eylemler ön plana çıkmışken BiB, verdiği bir örnekle fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasının önemine işaret etti. BiB, "Kreşlerde daha az yer bulabilen göçmen çocuklara yer açıp, anneleri iş piyasasına kazandırabiliriz. Göçmenlerin topluma, iş piyasasına uyumu, dil edinimi ve erken kreş, okul ile mesleki eğitime erişimi teşvik edilmeli" açıklaması yaptı.GÖÇMEN kökenlilerin iş piyasasına katılımı alanında büyük potansiyel olduğuna dikkat çeken BiB, üniversite eğitimi alan göçmen genç sayısında artış yaşandığına işaret etti. BiB, araştırmasında okulu yarıda bırakanların sayısının da önemli ölçüde yüksek olduğunu vurguladı. Enstitü, mevcut durumda Almanlara kıyasla göçmen kökenlilerin istihdam edilmelerinde rakamların düşük olduğuna dikkat çekti.