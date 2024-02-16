Kalifiye çalışan Almanya’dan kaçıyor

GÖÇ ve Uyumdan Sorumlu Bakan Reem Alabali Radovan, Almanya'nın her yıl 400 bin göçmene ihtiyacı olduğu halde gelen kalifiye göçmenin karşılaştığı ayrımcılık ve ırkçılık nedeniyle ABD ve Kanada gibi ülkelere gittiğini belirtti. Bakan, "Irkçılık ve ayrımcılığa karşı harekete geçmemiz gerekiyor. Yabancılar Dairesi'nde bir hoş geldin kültürüne ihtiyacımız var. Bu şirketler ve toplumumuz için de geçerli" dedi.GÖÇMEN kökenli kalifiye insanlara Almanya'da istendiklerinin hissettirilmesi gerektiğini söyleyen Radovan, aşırı sağın çok ciddi bir tehdit haline geldiğini belirtti. Bakan, "İç İstihbarat Servisi eski başkanı Hans Georg Maassen hakkında aşırı sağcılık şüphesi nedeniyle soruşturma başlatıldı. Şimdi istihbarat kendisini takip ediyor. İnsanlar ırkçı tehlikeye karşı uyandı. Yüz binler sokağa çıktı" diye konuştu.