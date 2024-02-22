Irkçı AFD’ye seçmen darbesi

Almanya'nın neredeyse her şehrinde yüz binlerin, aşırı sağcılara karşı tepki için sokağa inmesi etkisini gösterdi. Göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) oy oranı keskin şekilde düştü. Forsa'nın son kamuoyu yoklamasına göre AfD, 2023 yazından bu yana en kötü sonucunu aldı ve yüzde 17'ye geriledi. AfD, geçtiğimiz aylarda yüzde 23 oranını yakalamıştı.Forsa'nın anket sonuçlarına göre, oy oranı bir puan gerileyen partiler arasında Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sahra Wagenknecht'in adını verdiği BSW (yüzde 4) yer aldı. CDU/CSU'ya anketten yüzde 30 oy çıktı. SPD'nin oy oranı yüzde 15, Yeşiller'in yüzde 14, FDP'nin yüzde 5 oldu. Olaf Scholz'u (SPD) başbakan olarak görmek isteyenlerin oranı ise yüzde 14'e geriledi.