Yeniden grev dalgası geliyor

Almanya'da toplu taşıma ile hava taşımacılığını felç eden uyarı grevleri yeniden gündeme geldi. Ver.di sendikası önümüzdeki hafta ülke genelinde yerel toplu taşıma araçlarında uyarı grevi çağrısında bulundu. Grevin pazartesiden cumartesiye kadar farklı günlerde yapılması planlanıyor. Ana grev günü ise 1 Mart Cuma olacak. Grevden sadece ülkenin Bavyera Eyaleti etkilenmeyecek. Öte yandan yüzlerce uçuşun yeniden iptal olması söz konusu. Lufthansa'nın kabin ve yer hizmetleri personelinin toplu maaş artışı görüşmelerinden de uzlaşma çıkmadı. FRANKFURT