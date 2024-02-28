Irkçılık nitelikli işgücüne engel

Stuttgart'ta sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, aşırı sağla mücadelenin önemine vurgu yaptı. Sendikaları, iş insanlarını demokrasiden yana tavır almaya davet eden Steinmeier, "Aşırı sağa karşı durun. Aşırı sağla mücadele aynı zamanda ekonomik aklın da gereğidir" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı, aşırı sağın yükselişinin Almanya'nın uluslararası itibarına ve hükümetin yurtdışından yüksek nitelikli kalifiye elemanları çekme planlarına da zarar verdiğini söyledi. Steinmeier, "Ekonomik olarak başarılı olmak istiyorsak yurtdışından nitelikli işgücüne ihtiyacımız olacak. Nitelikli işgücü, ırkçılık ve nefretle karşılaşacağı yerlere gitmez" dedi.Mercedes Benz'in CEO'su Ola Kaellenius, toplumun bazı kesimlerinde yayılan nefret ve yabancı düşmanlığına kesinlikle karşı olduğunu söyledi. Volkswagen ve Porsche CEO'su Oliver Blume, demokrasi ve özgürlükten, çeşitlilik ve açıklıktan, saygı ve hoşgörüden yana olduklarını belirtti. IG Metal Sendikası Baden Württemberg Müdürü Barbara Resch ise "Demokrasiyi, özgürlüğü ve dayanışmayı korumak ortak sorumluluğumuz" dedi. STUTTGART