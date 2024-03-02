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Giriş Tarihi: 2.3.2024

Anayasa karşıtı örgütler yasaklanmalı

Anayasa karşıtı örgütler yasaklanmalı

Almanya Cumhurbaşkanı, demokrasinin aşırılık yanlılarına karşı daha iyi korunması çağrısında bulundu, “Kurumlarımızı çalışamaz hale getirmelerini engellemeliyiz” dedi

Alman Anayasası'nın kabul edilişinin 75. yılı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'da etkinlik düzenleyen Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ırkçılarla mücadele vurgusu yaptı. Steinmeier, ırkçıların yabancıları sınır dışı etmeyi planladığı toplantıya değinip, demokratik toplumun gösterilerle kendisini gösterdiğini söyledi.

GÜÇBİRLİĞİNE DAVET ETTİ
Cumhurbaşkanı, "Demokrasimizi aşırılık yanlılarından daha iyi korumalıyız. Aşırılık yanlısı bir azınlığın kurumlarımızı çalışamaz hale getirmesini engellemeliyiz. Anayasaya karşı olan örgütler yasaklanabilir" dedi. Steinmeier, siyasetçileri ve toplumu, demokrasiyi ve kurumlarını korumak için güçlerini birleştirmeye de davet etti. BERLİN
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Anayasa karşıtı örgütler yasaklanmalı
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