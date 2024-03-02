Anayasa karşıtı örgütler yasaklanmalı

Alman Anayasası'nın kabul edilişinin 75. yılı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'da etkinlik düzenleyen Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ırkçılarla mücadele vurgusu yaptı. Steinmeier, ırkçıların yabancıları sınır dışı etmeyi planladığı toplantıya değinip, demokratik toplumun gösterilerle kendisini gösterdiğini söyledi.Cumhurbaşkanı, "Demokrasimizi aşırılık yanlılarından daha iyi korumalıyız. Aşırılık yanlısı bir azınlığın kurumlarımızı çalışamaz hale getirmesini engellemeliyiz. Anayasaya karşı olan örgütler yasaklanabilir" dedi. Steinmeier, siyasetçileri ve toplumu, demokrasiyi ve kurumlarını korumak için güçlerini birleştirmeye de davet etti. BERLİN