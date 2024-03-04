Sanat dünyası İsrail’e isyan etti

İsrail'in son olarak yardım sırasında bekleyen sivillere saldırdığını hatırlatan ünlü sanatçı Dieter Hallervorden, "Gazze, dünyanın en büyük çocuk mezarlığı oldu" dedi. Hallervorden, "Bu durum, bir zamanlar Apartheid terörüne göğüs geren Güney Afrika'nın İsrail hükümetini Soykırım Sözleşmesini ihlal etmekle suçlamasına yol açtı" diye konuştu.Başbakan Olaf Scholz ve meclisteki milletvekillerine seslenen Hallervorden, "Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise İsrail'in eylemlerini Holokost'la karşılaştırdı. Sayın Scholz, lütfen İsrail'in bu kanlı savaşı hemen bitirmesi ve iki devletli barışçıl bir çözüm için son umut ışığını da yok etmemesini sağlamak için her şeyi yapın" dedi.Gazze kasabı Netanyahu'nun saldırıları sonrası Gazze'nin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına döndüğünü söyleyen sanatçının çağrısına sanat dünyasından büyük destek geldi. RTL'in ünlü sunucularından İnka Bause de, "Artık yeter. Hallervorden doğruları söylüyor. Hepimiz bir şeyler yapmalıyız" diyerek ateşkes çağrısına destek verdi.