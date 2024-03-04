Soykırıma lanet Filistin’e destek

Filistin'e destek gösterisi Kuzey Ren Vestfalya Filistin İttifakı ve BİG Partisi tarafından ortaklaşa düzenlendi. Gösteride Filistin bayrakları ve "Soykırımı durdurun, savaşı durdurun", "Kadın ve çocuk katliamına son", "Almanya finanse ediyor, İsrail öldürüyor", "Çocukların kanı ellerinizde, Gazze'de 30 bin kişi öldü" yazılı pankartlar taşındı.Gösteride konuşan BİG Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız, "Batı artık bu katliama seyirci kalmamalı. Almanya savaş başladığından beri İsrail'e silah satışını 10 misli artırdı. Alman hükümetini 28 Şubat'ta mahkemeye verdik. Alman halkının yüzde 75-80'i bu katliamı desteklemiyor. Katliamı durdurmak için insan hakları mahkemesine başvuracağız" dedi.