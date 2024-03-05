Daha fazla göçmen çalıştıralım

Alman işverenlere seslenen Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, "Henüz mükemmel Almanca bilmeseler bile, göçmen kökenli insanları işe almalıyız" dedi. İş Ajansı'nın mültecilerle daha yakından ilgilenip konuşmalarını isteyen Bakan Heil, "Onlara işbirliği yapmak zorunda olduklarını anlatarak, yapmayanların yardımlarının kesileceğini açıklamalıyız" diye konuştu.Almanya'da iş piyasasında çalışabilecek özelliğe sahip 499 bin mülteci olduğunu dile getiren Heil, "Birlikte hareket edilirse, en az bir yıl içinde bu insanları istihdama kavuşturabiliriz" dedi. Almanya, 1960'lı yıllarda özellikle Türkiye'den getirdiği misafir işçilerle ekonomik mucize gerçekleştirip kısa sürede toparlanmıştı.Daha önce Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, "Göçmen kökenli insanlar olmadan büyük darboğazlar yaşanır" demişti. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, "Onlar olmasaydı ne yapardık?" diyerek ülkedeki göçmenlerin önemine işaret etmişti. Başbakan Olaf Scholz ise "Şimdi işgücü piyasamızda acilen daha fazla göçmene ihtiyacımız var. Hükümet olarak nitelikli göçmenlerin ülkeye daha hızlı gelebilmesi için çalışma yürütüyoruz" dedi.