Emeklinin parası fona yatacak

Almanya'nınÇalışma Bakanı Hubertus Heil (SPD) ve Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP) dün emeklilik reformunu tanıttı. İki bakanın açıklamasında en dikkat çekici nokta, emeklilik için fon oluşturulmak istenmesi oldu. Lindner, "Yüzyılı aşkın süredir, yasal emeklilik planında sermaye piyasasının sunduğu fırsatlar ortalıkta bırakıldı. Bu fırsattan yararlanmak istiyoruz" dedi.Devletinbu fon için 12 milyar euro kredi alacağını, faizin getiriden düşük olacağını ifade eden Lindner, plana göre fonun 2036 yılına kadar 200 milyar euroya ulaşmasını öngördüklerini anlattı. Ekonomistler, krediyle finanse edilen tasarrufların yeterli getiri sağlamayacağını ifade etti. Heil ise reform yapılmazsa 2027'den itibaren emeklilerin daha da yoksullaşacağını söyledi.