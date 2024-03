Irkçılar kazandıkça panzerler kaybediyor

Almanya 2. Bundesliga ekibi FC Nürnberg'de forma giyen Can Uzun'un milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmasının ardından Almanya Futbol Federasyonu'nda (DFB) panik başladı. DFB Genel Direktörü Andreas Rettig, tercihlerin Türkiye'den yana kullanılmasında ülkede ırkçılığın yükselmesinin etkisi olduğunu belirtti. Rettig, "Almanya'da artan sağa kayış beni giderek daha fazla endişelendiriyor" diye konuştu.Ülkedeki futbol yorumcuları da tercih noktasına gelen futbolcuları, ülkede yükselen ırkçılığın etkilediğini söyledi ve durumun Alman futbolu için bir gerileme olduğunun altını çizdi. Yorumcular, Almanya'da doğup büyüyen, ancak ırkçılıkla karşı karşıya kalan Türk futbolcuların tercihlerini Türk Milli Takımı'ndan yana kullandıklarını ifade etti ve "Türkiye onları sahipleniyor. kendilerine milli takım bazında daha iyi fırsat sunuyor" diye görüş belirtti.ANDREAS Rettig, Can Uzun konusunda, "Rudi Völler, Antonio Di Salvo ve ben aileyle görüşmeler yaptık. Kararın aile içinde yaratacağı gerginlik hakkında da konuştuk. Türkiye Futbol Federasyonu, 18 yaşında Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı sinyalini açıkça verdi. Eğer her yetenekli genç oyuncuya kadroda yer sözü verseydik, Julian Nagelsmann'ın fikirlerini hayata geçirmesi mümkün olmazdı" şeklinde konuştu.ALMANYA Milli Takımı'nı seçen Mesut Özil, İngiltere'de Başkan Erdoğan ile görüşünce linç edilmişti. Özil, milli takımı bıraktığını "Kazanınca Alman, kaybedince yabancı" sözleriyle açıklamış ve yaşanan ayrımcılığa dikkat çekmişti. Tercih yapmak durumunda kalan Türk yetenekler, bu olayı da göz önünde bulunduruyor.