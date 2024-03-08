Seferler 5. kez durdu

Sendikalar toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alamayınca dün beşinci kez uyarı grevine gidildi. Lufthansa yer hizmetleri personelinin uyarı grevi nedeniyle Frankfurt ve Hamburg Havalimanı'ndan transit uçuşların dışında sefer düzenlenemedi.Köln/Bonn Havalimanı'nda da Ver.di sendikasına bağlı çalışanlar habersiz greve çıktı. Durumdan en çok kargo uçuşları etkilendi. Makinistler Sendikası'nın sabah başlattığı ve bugün saat 13.00'te sonra erdireceği 5. iş bırakma eyleminden de milyonlarca yolcu etkilendi. Beş uzun mesafe treninden biri sefere çıktı. FRANKFURT