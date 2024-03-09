Öncü kadınlara elçilikte kutlama

Almanya'ya çalışmak için gelen ilk Türk kadınları, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde 'Birinci Kuşak Kadın İşçilerimiz' temalı etkinlikte anıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleşen programda ülkeye gelen ilk nesil Türk kadınlarını anlatan "Öncü Kadınlar" adı altında fotoğraf sergisi açıldı. Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye'nin kadın hakları konusunda öncü olduğunu söyledi ve kadınların yaşamda aktif olmaları konusunda çok iyi bir konumda bulunduğunu dile getirdi.