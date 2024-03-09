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Giriş Tarihi: 9.3.2024

Öncü kadınlara elçilikte kutlama

MEHMET UZUN
Öncü kadınlara elçilikte kutlama

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle etkinlik düzenledi. Etkinlikte ilk nesil Türk kadınlarına teşekkür edilirken, adlarına sergi açıldı

Almanya'ya çalışmak için gelen ilk Türk kadınları, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde 'Birinci Kuşak Kadın İşçilerimiz' temalı etkinlikte anıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleşen programda ülkeye gelen ilk nesil Türk kadınlarını anlatan "Öncü Kadınlar" adı altında fotoğraf sergisi açıldı. Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye'nin kadın hakları konusunda öncü olduğunu söyledi ve kadınların yaşamda aktif olmaları konusunda çok iyi bir konumda bulunduğunu dile getirdi.
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Öncü kadınlara elçilikte kutlama
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