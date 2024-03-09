‘Savaş suçuna ortak olmayın’

Almanya'da Yenilik ve Adalet için İttifak (BIG) adlı parti, Gazze'deki soykırıma yardım ve yataklık ettiği şüphesiyle Alman Hükümeti hakkında suç duyurusunda bulundu. 2023 yılında İsrail'e 326,5 milyon euro değerinde savaş silahı satışına izin verildiğini hatırlatan BIG Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız, "Suç duyurumuzla Almanya'nın Gazze'deki soykırıma verdiği desteği durdurmayı amaçlıyoruz" dedi.YILDIZ, "Alman Hükümeti, bu savaş suçuna ortak olmaya devam etmemelidir. Yasal olarak sorumlu tutulmalıdır. Alman Hükümeti'nin savaşın başından bu yana Gazze'deki insanların çektiği acılara karşı gösterdiği empati eksikliği, ülkenin dünya devletleri nezdindeki ahlaki iflasının bir ilanı ve insan hakları konusunda çifte standart yaklaşımı niteliğindedir" açıklamasında bulundu.