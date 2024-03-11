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Giriş Tarihi: 11.3.2024

Yardım gönüllüsü kazada can verdi

Mustafa AKBABA
Yardım gönüllüsü kazada can verdi

Afrika ülkesi Benin’deki ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası dağıtmak için bu ülkeye giden Muzaffer Adsız, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Uluslararası insani yardım kuruluşu Hasene'nin, ramazan kumanyası kampanyasına gönüllü katılan Muzaffer Adsız'ın (58) içinde bulunduğu araç, Benin'in başkenti Porto-Novo'da kaza yaptı. Yardım dağıtıp dönüş yoluna çıkan araçtaki dört kişiden biri olan Elazığlı Adsız, kaldırıldığı hastanede öldü. Bir hafta önce Benin'e giden Rosenheim Fatih Camisi Derneği Başkanı Adsız'ın ilk kez görev aldığı belirtildi. IGMG Başkanı Kemal Ergün ve Hasene Başkanı Bekir Altaş, üç çocuk babası Adsız'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
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Yardım gönüllüsü kazada can verdi
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