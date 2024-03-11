Yardım gönüllüsü kazada can verdi

Uluslararası insani yardım kuruluşu Hasene'nin, ramazan kumanyası kampanyasına gönüllü katılan Muzaffer Adsız'ın (58) içinde bulunduğu araç, Benin'in başkenti Porto-Novo'da kaza yaptı. Yardım dağıtıp dönüş yoluna çıkan araçtaki dört kişiden biri olan Elazığlı Adsız, kaldırıldığı hastanede öldü. Bir hafta önce Benin'e giden Rosenheim Fatih Camisi Derneği Başkanı Adsız'ın ilk kez görev aldığı belirtildi. IGMG Başkanı Kemal Ergün ve Hasene Başkanı Bekir Altaş, üç çocuk babası Adsız'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.