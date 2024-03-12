Ramazana ışıltılı karşılama

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Frankfurt ve Köln kentlerinde iki cadde ramazan ışıklandırmasıyla süslendi. Işıkların ilk kez yanacağı ana tanık olmak isteyen binlerce kişi, iki caddeye akın etti, aydınlatma anını cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Kent belediyelerine teşekkür eden her milletten Müslüman, bunun İslam karşıtlığı, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı verilen en güzel mesaj olduğunu söyledi.Frankfurt Belediye Başkan Yardımcısı Nargess Eskandari Grünberg, ramazan ışıklarının ayrımcılığa, Müslüman karşıtı ırkçılığa ve aynı zamanda antisemitizme karşı bir tavır olduğunu belirtti. Grünberg, "Bu organizasyonu, Frankfurt halkı, diğer inançlara mensup insanlar, farklı siyasi partiler de destekledi. Zor ve karanlık zamanlarda barışa, ışığa ihtiyacımız var. Şehrimizde nefrete yer yok" dedi.Köln'de ise Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Venloer Caddesi, Ramazan Projesi Derneği'nin girişimiyle ilk kez ışıklandırıldı. Çeşitli dillerde kutlama mesajlarının yer aldığı aydınlatma için halk, "Müslümanlar Almanya'ya ait. Bu aydınlatma, uyumun tek taraflı olmadığının da güzel örneği. Tüm Almanya'ya yayılmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.