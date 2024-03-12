Siyasilerden barış mesajı

Ramazanın başlaması dolayısıyla Alman siyasiler, sosyal medyadan kutlama mesajları yayımladı. Başbakan Olaf Scholz, İsrail ve Filistinlilerin büyük çoğunluğunun barış istediğinden emin olduğunu söyledi ve "Bu yönde atılacak adımlardan biri, tercihen ramazan ayında daha uzun süreli bir ateşkes olacaktır. ABD Başkanı, ben ve pek çok kişi bunun için çalışıyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, "Tüm Müslümanlara mübarek bir oruç ayı ile huzur ve tefekkür dolu bir zaman diliyorum" dedi. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Size ve ailelerinize her şeyden önce huzurlu mübarek bir ramazan diliyorum" ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise Müslümanların mutlu ramazan geçirmesini diledi. BERLİN