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Giriş Tarihi: 13.3.2024

60 meslekten kadın Köln’de buluştu

60 meslekten kadın Köln’de buluştu

Almanya’daki Türk iş kadınları ve akademisyenler, 13. kez Köln’de buluştu. 60 farklı meslek grubundan kadının bir araya geldiği buluşmada kadının gücüne vurgu yapıldı

Köln'de yayın hayatını sürdüren Kadınca Dergisi'nin başarılı kadınları bir araya getirdiği buluşmaya, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya ile SPD milletvekilleri Tülay Durdu ve Dilek Engin de katıldı. Derginin Yayın Yönetmeni İbrahim Taş, kadınların başarı çıtasını yükseltmek için başlattıkları buluşmalarda çok faydalı sonuçlar alındığını dile getirdi. Başkonsolos Turhan Kaya, "Güçlerinizi birleştirin" dedi. Milletvekili Engin, "Kadınlarımızı daha fazla teşvik etmeliyiz" diye konuştu. KÖLN
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60 meslekten kadın Köln’de buluştu
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