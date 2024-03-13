60 meslekten kadın Köln’de buluştu

Köln'de yayın hayatını sürdüren Kadınca Dergisi'nin başarılı kadınları bir araya getirdiği buluşmaya, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya ile SPD milletvekilleri Tülay Durdu ve Dilek Engin de katıldı. Derginin Yayın Yönetmeni İbrahim Taş, kadınların başarı çıtasını yükseltmek için başlattıkları buluşmalarda çok faydalı sonuçlar alındığını dile getirdi. Başkonsolos Turhan Kaya, "Güçlerinizi birleştirin" dedi. Milletvekili Engin, "Kadınlarımızı daha fazla teşvik etmeliyiz" diye konuştu. KÖLN