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Giriş Tarihi: 14.3.2024

Can Uzun Frankfurt yolunda

Mustafa AKBABA
Can Uzun Frankfurt yolunda

Bundesliga’nın parlayan yıldızı Can Uzun’un yeni adresi şekillenmeye başladı. Uzun’un Eintracht Frankfurt’a yakın olduğu ve sağlık kontrolünden geçtiği iddia edildi

2. Bundesliga ekibi FC Nürnberg'in 18 yaşındaki yıldızı Can Uzun, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Türk Milli Futbol Takımı'nı tercih etmesinden sonra gündemden düşmeyen Can'ın yeni takımının Eintracht Frankfurt olacağı iddia edildi. Aylardır Frankfurt ile temasta olan Can'ın pazartesi günü sağlık kontrolünden geçtiği bilgisi de sızarken, bonservis bedeli olarak Nürnberg'in 10 milyon euro alacağı Alman basınına yansıdı. Çıktığı 22 maçta 13 gol atan ve bir golün de pasını veren Can, takımına büyük katkı sağladı.
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Can Uzun Frankfurt yolunda
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