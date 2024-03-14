Can Uzun Frankfurt yolunda

2. Bundesliga ekibi FC Nürnberg'in 18 yaşındaki yıldızı Can Uzun, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Türk Milli Futbol Takımı'nı tercih etmesinden sonra gündemden düşmeyen Can'ın yeni takımının Eintracht Frankfurt olacağı iddia edildi. Aylardır Frankfurt ile temasta olan Can'ın pazartesi günü sağlık kontrolünden geçtiği bilgisi de sızarken, bonservis bedeli olarak Nürnberg'in 10 milyon euro alacağı Alman basınına yansıdı. Çıktığı 22 maçta 13 gol atan ve bir golün de pasını veren Can, takımına büyük katkı sağladı.