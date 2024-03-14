Döner ne zaman 3 Euro olacak?

Almanya'da hayat pahalılığı her geçen gün halkı yoksullaştırırken, gençler Başbakan Olaf Scholz'a döner fiyatının ne zaman düşeceğini sordu. İnstagram'da gençlerden gelen soruları yanıtlayan Scholz, "Döner ne zaman tekrar 3 euro olacak?" sorusuna, "Burada fiyatı arz, talep ve üretim maliyetleri belirler" cevabını verdi. Scholz fiyata frenleme isteğini ise "Bir fren uygulanmayacak" diyerek yanıtladı.Enflasyonun düştüğüne işaret eden Başbakan Scholz, "İyi iş çıkardık. Almanya'da enflasyon zaten düşüyor ve düşmeye devam edecek" dedi. Avrupa Merkez Bankası'nın çalışmalarını da öven Scholz, "Ve sanırım biz de bu konuda üzerimize düşeni yaptık" şeklinde cevap verdi ve cevabıyla fiyatların yükselmeyeceğine işaret etmiş oldu. Şansölye'nin açıklamasına yorum yağdı.Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra ortaya çıkan hayat pahalılığı, daha önce de döner fiyatı tepkisine neden olmuştu. Döner fiyatı nedeniyle Başbakan Olaf Scholz'a tepki gösteren bir vatandaş, "Döner 8 euro. Ben 4 euro ödemek istiyorum. Putin'e söyle 4 euro olsun" demişti. Hükümet, sosyal medya hesaplarında daha önce de döner fiyatları ile ilgili açıklama yapmıştı.