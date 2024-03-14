Şirketler yatırımlarını yurtdışına kaydırıyor

Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın (DIHK) yaklaşık 1900 şirketle yaptığı anket araştırması, ülkenin artık yatırımlar için cazibesini yitirdiğini ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre, yurtdışında yatırım planlayan şirketlerin oranı yüzde 42'ye çıkarken, Asya ülkeleri ile Türkiye yatırımda cazibe merkezi konumuna geldi.Kötü ekonomi yönetimi, artan maliyetler, vergi yükü ve kalifiye eleman sıkıntısı yatırımların kaymasının başlıca nedenleri olarak sıralanıyor. Türkiye'yi tercih eden son şirket, beton pompası üreten Putzmeister oldu. 3200 çalışanı, yıllık 1 milyar euro cirosu olan şirket, üretimini Çerkezköy'e taşıma kararı aldı.